İmamoğlu: Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim

Saadet Partisi ve HDP’yi ziyaret eden İmamoğlu, ‘Hapishanedeki Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek ister misiniz?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Sayın Demirtaş'a 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvik ve destekten ötürü teşekkür etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için çok değerli. Elbette ki imkân olsa ziyaret etmek isterim ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var.”

PKK’ya gönül verenler size oy verdi

TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti (İP) ve HDP arasında ‘oy’ tartışması yaşandı. İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun "İmralı'dan, bir caniden gelen mektubun televizyonlarda yorumlanamayacağını" ifade etmesi HDP milletvekillerini kızdırdı. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, İP’in MHP’den oy devşirmeye dönük bir tutum içinde olduğunu ifade etti. Kurtulan, şöyle konuştu: “İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK’ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP’yle yaptığınız ittifakta HDP’nin oylarının etkisi vardır.”