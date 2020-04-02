İllere göre koronavirüs ölüm oranları ne? Corona virüs can kaybının yaşandığı iller hangileri?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın hemen ardından dün akşan çok önemli açıklamalarda bulundu. 81 ilde koronavirüs görüldüğünü duyuran Koca, en fazla vakanın İstanbul'da görüldüğünü de açıkladı. Fahrettin Koca, dün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise yaşamını yitirdiğini de açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 277'ye yükseldi. Peki, İllere göre koronavirüs ölüm oranları ne? İşte, Koronavirüs can kaybının yaşandığı iller...
İllere göre koronavirüs ölüm oranları merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı son verilere göre 14 bin 396 testten 2 bin 148’inin pozitif çıktığı, 63 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıklandı. Salgın sebebi ile hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 277’ye yükseldi. 81 ilde koronavirüs görüldüğünü duyuran Bakan Koca, en fazla vakanın İstanbul'da görüldüğünü de açıkladı. İşte il il koronavirüs ölüm ve vaka oranları..
KORONAVİRÜS HANGİ İLDE EN FAZLA?
Bakan Fahrettin Koca koronavirüste en çok vaka görülen ili açıkladı!
Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi. Bakan Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti. Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.
İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS ÖLÜM ORANLARI NE?
İşte il il koronavirüs vaka sayısı ve ölüm oranları
İstanbul: 117
İzmir: 18
Kocaeli: 8
Ankara: 7
Konya: 7
Zonguldak: 5
Trabzon: 5
Balıkesir: 5
Adana: 3
Sakarya: 3
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?
İstanbul: 8852
İzmir: 853
Ankara: 712
Konya: 584
Kocaeli: 410
Isparta: 268
Sakarya: 207
Adana: 197
Bursa: 135
Samsun: 112
HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ 60 YAŞ ÜSTÜ
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız." dedi.
YOĞUN BAKIMDA OLANLARIN YÜZDE 63,3'Ü TANSİYON HASTASI
Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz." diye konuştu.
"333 HASTA İYİLEŞTİ, TABURCU EDİLDİ"
Bakan Koca, son 24 saatte 14 bin 396 test yapıldığını belirterek, şu bilgiyi verdi:
"Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. 333 hastamızın da iyileştiğini, taburcu edildiğini ayrıca söylemek istiyorum."