İllere göre koronavirüs ölüm oranları ne? Corona virüs can kaybının yaşandığı iller hangileri?

İllere göre koronavirüs ölüm oranları merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı son verilere göre 14 bin 396 testten 2 bin 148’inin pozitif çıktığı, 63 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıklandı. Salgın sebebi ile hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 277’ye yükseldi. 81 ilde koronavirüs görüldüğünü duyuran Bakan Koca, en fazla vakanın İstanbul'da görüldüğünü de açıkladı. İşte il il koronavirüs ölüm ve vaka oranları..

KORONAVİRÜS HANGİ İLDE EN FAZLA?

Bakan Fahrettin Koca koronavirüste en çok vaka görülen ili açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi. Bakan Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti. Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.

İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS ÖLÜM ORANLARI NE?



İşte il il koronavirüs vaka sayısı ve ölüm oranları

İstanbul: 117

İzmir: 18

Kocaeli: 8

Ankara: 7

Konya: 7

Zonguldak: 5

Trabzon: 5

Balıkesir: 5

Adana: 3

Sakarya: 3

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?

İstanbul: 8852

İzmir: 853

Ankara: 712

Konya: 584

Kocaeli: 410

Isparta: 268

Sakarya: 207

Adana: 197

Bursa: 135

Samsun: 112

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ 60 YAŞ ÜSTÜ

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız." dedi.

YOĞUN BAKIMDA OLANLARIN YÜZDE 63,3'Ü TANSİYON HASTASI

Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"333 HASTA İYİLEŞTİ, TABURCU EDİLDİ"

Bakan Koca, son 24 saatte 14 bin 396 test yapıldığını belirterek, şu bilgiyi verdi:

"Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. 333 hastamızın da iyileştiğini, taburcu edildiğini ayrıca söylemek istiyorum."

Bakan Fahrettin Koca koronavirüste en çok vaka görülen ili açıkladı!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 277'ye yükseldi