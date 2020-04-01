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  3. İllere göre corona virüs Türkiye hartası açıklandı! Corona virüs hangi illerde var?

İllere göre corona virüs Türkiye hartası açıklandı! Corona virüs hangi illerde var?

İllere göre corona virüs Türkiye hartası açıklandı! Corona virüs hangi illerde var"

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında illere göre corona virüs Türkiye hartası detayları belli oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada: Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi. Peki, Corona virüs hangi illerde var? İşte il il corona virüs vaka ve vefat sayısı...

Corona virüs hangi illerde var? sorusu binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Corona virüs Türkiye haritası yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu ve illere göre corona virüs Türkiye hartası da bu bağlamda açıklandı.

81 İLDE KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Koca "Koronavirüs vakası 81 ilimizde de var" dedi. Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi. En çok vaka görülen il 8852 vaka ile İstanbul oldu. Toplam 39 ilimizde can kaybı var.

İŞTE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10 İL

İstanbul: 8852

İzmir: 853

Ankara: 712

Konya: 584

Kocaeli: 410

Isparta: 268

Sakarya: 207

Adana: 197

Bursa: 135

Samsun: 112

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