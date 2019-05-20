İlk ve ortada da sistem değişecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni lise eğitim sistemine geçiş sonrası değişiklik yapmayı planladıklarını açıkladı. Sınıf geçme yönetmeliğinden, ilkokul ve ortaokul sisteminde yenilikler olacağını söyledi. İşte yeni lise sistemi ve eğitimde planlanan değişiklikler...

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE YATIRIM YAPILMALI

TEMEL MESELE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ: “Bugünkü ders mantığı geleneksel, çok konvansiyonel. Liseyle bu ekonominin gereksinimlerini ilişkilendirmemiz gerek. Temel mesele öğretmen yetiştirme. Asgari 1 senelik eğitim planlıyoruz. Önce öğretmen eğitimine yatırım yapılmalı, sonra sistem değişmeli. Bizim yapmaya çalıştığımız da bu.

Eğitim ekonomi ile nasıl uyum sağlar? Eğitim demokrasiye nasıl hizmet eder? Eğitim şu anki veriye göre değil, gelecek tasarımını nasıl yapar? Bu soruları soruyoruz.

100 ÖĞRENCİYLE YENİ LİSE SİSTEMİNİ ÇALIŞTIK: Yüzlerce öğrenci, öğretmen ve uzmanla çalıştık. Sistemin değişimi sırasında Türkiye’nin farklı yerlerinden, farklı lise türlerinden 100’ün üzerinde liseli ile çalıştık. Öğretmenlerle bölge çalışmaları yaptık. Uzmanlarla değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik.

SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK: Biz sınıf geçme yönetmeliğini de çalışacağız. Kolay sınıf geçerek biz bu sistemi yürütemeyiz. Onun da çalışılması lazım. Sistemi etkileyen tüm bileşenleri senkronize ve kendi doğasına uygun dönüştürürsek, acele etmeden bunu yaparsak daha başarılı olur.

ÇALIŞAN İLE ÇALIŞMAYANI AYIRT EDEN YAPI GETİRECEĞİZ: Kolay sınıf geçilen bir yapının verimli olması mümkün değil. Çalışan ve çalışmayanı ayırt eden ve her öğrencinin motivasyonunu önemseyen bir yapıya ihtiyaç var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor.

(Hürriyet)