İlk sloganı 17/25'te attı

YSK'nın 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçiminin yenilenmesine karar vermesi ve yeni seçim tarihinin 23 Haziran olarak açıklamasının ardından CHP kanadında kampanyalar başladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla başlayan “Herşey Çok Güzel Olacak” sloganı. İmamoğlu bu sloganın seçim çalışmasında otobüsüne yanaşan bir çocuk tarafından ‘Ekrem abi, her şey çok güzel olacak’ sözleriyle doğduğunu söyledi.

FETÖ’nün uşağına destek

Oysa arşivler İmamoğlu’nu yalanladı. İmamoğlu’nun twitter hesabında 29 Aralık 2013 tarihindeki bir paylaşımı bu sloganı FETÖ’cülerin 17/25 Aralık kumpasında kullandığını gösterdi. Başta Emre Uslu olmak üzere FETÖ’cülerin yargı darbesi öncesi ve sonrası kullanıma soktuğu “Her şey Çok Güzel Olacak” sloganına İmamoğlu’nun “Her şey Çok Güzel Olacak 2014 Beylikdüzü, İstanbul ve Türkiye” destek mesajı attığı ortaya çıktı.

Mazbatasını almadan Anıtkabir'e giden İmamoğlu özel defteri 'başkan' olarak imzalamıştı.

KIBRIS’TA DA ‘BAŞKAN’ İMZASI SKANDALI!

Hafta sonu KKTC eski Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, Anıt Defteri’ne yazdığı metnin altına “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” ibaresiyle imza attı. Aynı olayı henüz mazbatasını almadan Anıtkabir’de gerçekleştiren İmamoğlu’nun bu hareketi tepkiyle karşılandı.

FETÖ kanalından şike operasyonuna destek

17/25'ten 4 gün sonra FETÖ sloganını paylaşan İmamoğlu, örgütün TV kanalı STV'de şike operasyonlarıyla ilgili yayınlarda yorum yaptı. İmamoğlu’nun FETÖ’nün ‘Belediyeler İmamı’ Erkan Karaarslan’a ait şirketlere de yüklü ihaleler verdiği ortaya çıkmıştı.