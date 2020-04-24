İlk güne özel Ramazan iftar menüsü : İftarda ne pişirsem? Örnek iftar menüsü tarifi sizlerle…

Ramazan iftar menüsü vatandaşlar ve özellikle ev hanımları tarafından sıklıkla aratılıyor. Mübarek Ramazan ayı ile birlikte oruçlar tutulmaya başladı. İftarda ne pişirsem? sorusu ise ev hanımları için yeni gündem konusu oldu. Örnek iftar menüsü ile fikir almak isteyenler akşam için nefis sofralar hazırlayacaklar. İlk güne özel Ramazan iftar menüsü ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SARI MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı sarı mercimek

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 adet küçük boy patates

6 bardak sebze suyu veya normal su

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

SARI MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın ve patatesi minik küpler şeklinde doğrayın.

Sıvı yağı bir tencerede kızdırın, soğanı ekleyin. Soğanlar bir miktar yumuşayana kadar kavurun.

Tereyağını ve sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin.

Sarımsak ve soğan iyice yumuşayınca patates ve mercimeği de ekleyip şöyle bir karıştırın.

Üzerine 6 bardak sıcak sebze suyu (yoksa içme suyu) ekleyin.

Tuzunu, karabiberini ve zerdeçalını da ekleyip kaynama noktasına getirin.

Kaynamaya başlayınca altını kısın ve tıkırdamaya alın.

Mercimekler ve patatesler iyice yumuşayana kadar 20-30 dakika kadar pişirin.

Bütün malzemelerin piştiğine emin olduktan sonra ise blenderdan geçirin.

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy kuru soğan

3 adet orta boy çarliston biber

4 adet orta boy patlıcan

300 gram az yağlı kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 adet domates

1 su bardağı su

PATLICAN MUSAKKA YAPILIŞI

Patlıcanların uç kısımlarını aldıktan sonra kabuklarını alacalı şekilde soyun. Halka halka kestiğiniz patlıcanları, acısının çıkması için bol tuzlu suda bekletin.

Sıvıyağını tavada kızdırın ve yemeklik doğradığınız soğanları üzerine ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine biberi ilave edip kavurmaya devam edin.

Kıymayı, salçayı, tuzu, karabiberi ve kimyonu da ekleyip pişirmeye devam edin.

Küp doğradığınız domatesleri de ekleyip pişirmeye bırakın. Domatesler piştikten sonra ocaktan alın.

Patlıcanları kızartmak için ay çiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Acısının çıkması için tuzlu suda bekleyen patlıcanların suyunu süzdürün. Salata kurutucusu ya da kağıt havlu yardımıyla patlıcanları kuruladıktan sonra kızgın yağda arkalı önlü ters çevirerek kızartın.

Kızaran patlıcanları kızgın yağdan çıkarın ve ayrı bir tencereye dizin.

Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı da ekledikten sonra 1 su bardağı su ilave edip 15 dakika pişirmeye bırakın.

Patlıcan musakkanın yanına isteğe göre pirinç, bulgur veya şehriye pilavı da yapabilirsiniz. Aynı zamanda cacık da musakkanın olmazsa olmazlarından biridir.

SUPANGLE TARİFİ

MALZEMELER

1 litre süt

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı çikolata kreması (sürülebilir)

70 gram bitter çikolata

3 tatlı kaşığı tereyağı

2 dilim kakaolu kek

2 yemek kaşığı toz hindistan cevizi (üzeri için)

SUPANGLE YAPILIŞI

Derin bir tencereye süt, şeker, yumurta sarısı ve elenmiş un, nişasta, kakao karışımını koyup pürüzsüz olana kadar karıştırın. Tencereyi ocağa alın ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Pişen kremayı ocaktan alın içine çikolata kreması ve bitter çikolatayı ekleyip mikserle çırpmaya başlayın. Çırpma esnasında azar azar soğuk tereyağını ekleyin ve bu işleme krema ılıyana kadar yaklaşık on dakika devam edin.

Sunum kaplarının tabanına kek parçaları koyun ve üstlerini supangle ile doldurun. Tatlıları dilediğiniz gibi süsleyin ve buzdolabında en az bir saat dinlendirip servis edin.