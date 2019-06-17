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İlk 5'te tekstil seçene burs ve iş garantisi

İlk 5'te tekstil seçene burs ve iş garantisi

Deri ve Tekstil Mühendisliği bölümlerini ilk 5'te tercih eden adaylara, aylık 1828 TL burs, sektörde çalışma taahhüdüne ise 5 yıl iş garantisi verilecek.

Doruk ÇAKAR

Sanayi sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirilmesine yönelik YÖK ve sektör işbirliği devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde YÖK ile Tekstil İhracatçı Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası arasında kapsamlı bir protokol imzalandı. Protokole göre 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren bütün öğrencilere ilk 5 tercihinden en az birisinin Tekstil Mühendisliği veya Deri Mühendisliği olması şartıyla YKS yerleştirme puanına göre burslar verilecek. 

BURS ÜCRETİ BİN 828 TL  

YKS puanına göre ilk 20 binde yerleşenlere bin 828 lira, Tekstil Mühendisliğine 20-50 bin ve Deri Mühendisliğine 20-60 bin arasında yerleşenlere bin 280 lira, Tekstil Mühendisliğine 50-80 bin ve Deri Mühendisliğine 60-100 bin arasında yerleşenlere 914 lira olarak verilecek. Öğrencilerin eğitim burslarından eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her yarıyıl 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalaması ile eğitimlerini sürdürmeleri gerekecek. Öte yandan söz konusu burslardan yararlanan öğrencilere, sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl iş garantisi de verilebilecek.

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