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  3. İletişim Başkanlığı'ndan son dakika Ayasofya Camii açıklaması: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır
09 Eylül 2020 Çarşamba 12:44 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanlığı'ndan son dakika Ayasofya Camii açıklaması: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır

İletişim Başkanlığı'ndan son dakika Ayasofya Camii açıklaması: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır

Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 10. Dairesi tarafından iptali kararına karşı “Cumhurbaşkanlığı'nın temyize başvurduğu” yönündeki asılsız haberlere ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan son dakika açıklama yapıldı. “Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği” yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10’uncu Dairesince verilen iptal kararının, Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği' yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Temyiz etme hakkının sadece Cumhurbaşkanlığına ait olduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan son dakika Ayasofya Camii açıklaması: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır
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