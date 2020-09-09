İletişim Başkanlığı'ndan son dakika Ayasofya Camii açıklaması: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır

İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10’uncu Dairesince verilen iptal kararının, Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği' yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Temyiz etme hakkının sadece Cumhurbaşkanlığına ait olduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır" denildi.