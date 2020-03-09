İletişim Başkanlığı'ndan 'Mülteci Krizi' paneli

SETA Brüksel 12 Mart 2020, perşembe günü saat 12.00 – 14.00 arasında T.C. İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen “Türkiye ve AB için Ortak Sınav- Mülteci Krizi 2.0” başlıklı bir panele ev sahipliği yapacaktır. Panelde Avrupa Birliği sınırındaki insani krize ve Suriyeli mülteci krizinin jeopolitik zorluklarına dikkat çekilecek.

Avrupa Birliği ve diğer aktörler Suriye'de harekete geçmekte tereddüt ederken Türkiye, saldırı altındaki Suriye halkını desteklemek amacıyla güvenli bir bölge sağlamak ve rejim güçlerini geri püskürtmek için operasyon başlattı. Esad rejiminin Suriyedeki etnik temizlik politikası Türkiye ve komşu ülkeleri zor bir duruma sokarken Türkiye'nin politikasını değiştirmesini de beraberinde getirdi. Bu gelişmeler, Türkiye'nin artık Suriye krizinin yükünü tek başına üstlenmeye niyetli olmadığını gösterdi. Türkiye yaklaşık olarak 4 milyon mülteciyi misafir ederken, en başından beri Avrupa ülkelerine doğru ilerlemek isteyen mültecilere de sınır kapılarını açtı.

Panelde, konuşmacılar yaşanan gelişmeleri insani ve jeopolitik açıdan ve uluslararası hukuk çerçevesinden değerlendirecekler. SETA Brüksel Koordinatörü Enes Bayraklı panelin moderatörlüğünü üstlenirken, Mehmet Güllüoğlu (T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD), Laura Batalla Adam (Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri), Başak Yavçan (TOBB ETÜ, Liège Üniversitesi Hugo Observatuarı) ve Alexandra Stiglmayer (Avrupa İstikrar Girişimi) konuşmacılar arasında yerlerini alacaklar.

Etkinlik, Avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles adresinde bulunan SETA Brüksel Ofisinde (3. Kat) gerçekleştirilecektir. Panelden sonra öğle yemeği ikramı olacaktır.

Lütfen katılımınızı 11 Mart, çarşamba günü saat 18.00’a kadar brussels@setav.org adresine mail göndererek onaylayınız.

Panel: AB ve Türkiye’nin Ortak Sınavı – Mülteci Krizi 2.0



Mekân: SETA Brüksel Ofisi, Avenue des Arts 27, 1040, Bruxelles – Kat 3

Tarih: 12 Mart 2020, Perşembe

Saat: 12.00 – 14.00, Kayıt: 11.30

Konuşmacılar:

Moderatör: Enes Bayraklı, SETA Brüksel

Panelistler:

Mehmet Güllüoğlu, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Başak Yavçan, TOBB ETÜ, Liège Üniversitesi Hugo Observatuarı

Laura Batalla Adam, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri

Alexandra Stiglmayer, Avrupa İstikrar Girişimi

NOT: Panel İngilizce olacaktır.