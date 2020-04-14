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İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs konferansı

İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs konferansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Katar merkezli araştırma kuruluşu Brookings Doha Center ile koronavirüs konulu ortak video-konferan düzenleyecek.

İletişim Başkanlığı'dan yapılan açıklamada Katar merkezli araştırma kuruluşu Brookings Doha Center ile "KOVID-19 Sonrası Küresel Düzen" konulu ortak canlı video-konferans düzenleneceği duyuruldu.

SETA Washigton DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörülüğünü yapacağı konferansta; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmet Akif Kireççi, Georgetown Üniversitesi'nde görev yapan Brookings Doha Direktörü Doç. Dr. Tarik Yousef ve Beyrut Amerikan Üniversitesi'de görev yapan Brooking Doha Araştırma Koordinatörü Dr. Nader Kabbani konuşmacı olacak.

15 Nisan'da (yarın) saat 13.00'te gerçekleştirilecek konferans İletişim Başkanlığı'nın YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecek.


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