İletişim Başkanlığından anlamlı paylaşım! 'Sizi unutmadık, unutmayacağız...'

İletişim Başkanlığı Şehitler Haftası dolayısıyla Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şehitleri andı.

Şehitlerle ilgili anlamlı bir videoya yer verilen paylaşımda "Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan Bahar Kalkanı'na, Zeytin Dalı'na... İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız..." ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan Bahar Kalkanı'na, Zeytin Dalı'na...



İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.



Sizi unutmadık, unutmayacağız...#ŞehitlerHaftası pic.twitter.com/5FHzmLlne4 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 19, 2020



