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  3. İletişim Başkanlığı noktayı koydu! Deprem vergilerine videolu yanıt

İletişim Başkanlığı noktayı koydu! Deprem vergilerine videolu yanıt

İletişim Başkanlığı noktayı koydu! Deprem vergilerine videolu yanıt

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından deprem vergileri ve yapılan harcamalara ilişkin bir video yayınlandı.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk defa 1999 yılında alınmaya başlanan 'deprem vergisi' son günlerde tartışma konusu oldu. Ana muhalefet partisi CHP'nin "Deprem vergileri nereye gitti" söylemlerine Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'ndan videolu yanıt geldi.

1.21 TRİLYON TL HARCANDI

Videoda, depremlerin verdiği zararın giderilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması için 17 yılda toplam 147.2 milyar TL deprem vergisi toplandığı, afet bölgelerine yapılan harcamanın ise 1.21 trilyon TL'ye ulaştığı belirtildi.

"ÇÜNKÜ BİZ, BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından da paylaşılan videonun açıklama kısmında "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde; eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz" ifadeleri kullanıldı.


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