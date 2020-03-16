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  3. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüse karşı 'Kararlıyız' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüse karşı 'Kararlıyız' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüse karşı 'Kararlıyız' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter hesabı üzerinden koronavirüsle ilgili paylaşımda bulundu. Altun açıklamasında "Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası bazı uçuşları durdurmak ve uzaktan eğitime geçiş yapmak gibi tedbirleri zamanında alarak Kovid-19'un yayılmasını başarılı bir şekilde yavaşlattı. Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz."


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