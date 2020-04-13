İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibini paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabı üzerinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibini paylaştı.

Altun paylaşımında, "Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak "Biz" anlayışıyla hareket ediyoruz, #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz." ifadelerine yer verdi.

Altun'un paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi, çok sayıda kişi tarafından da paylaşıldı.

"Biz bize yeteriz Türkiye'm"