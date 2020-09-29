İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin Ermenistan uçağını vurduğu iddialarına yalanlama

Yabancı bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Fahrettin Altun, Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağının Türkiye'ye ait F-16 tarafından düşürüldüğü iddiasına ilişkin, "Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı.