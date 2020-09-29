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29 Eylül 2020 Salı 17:37 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin Ermenistan uçağını vurduğu iddialarına yalanlama

İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin Ermenistan uçağını vurduğu iddialarına yalanlama

Son Dakika Haberleri.. İletişim Başkanı Altun, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Ermenistan savaş uçağını düşürdüğü iddialarını "Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil" diyerek yalanladı.

Yabancı bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Fahrettin Altun, Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağının Türkiye'ye ait F-16 tarafından düşürüldüğü iddiasına ilişkin, "Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı.

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