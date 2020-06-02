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  3. İletişim Başkanı Altun'dan TRT World'e saldırıya kınama
02 Haziran 2020 Salı 01:16 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan TRT World'e saldırıya kınama

İletişim Başkanı Altun'dan TRT World'e saldırıya kınama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün George Floyd protestoları sırasında TRT World Yapımcısı Lionel Donovan'e düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum." dedi.

ABD'li polisler basını hedef aldı, TRT World muhabiri Sally Ayhan, Lionel Donovan ve kameraman Barbaros Sayılgan atılan plastik mermiler ve biber gazları ile yaralandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyı Twitter adresinden yaptığı paylaşımla kınadı.

Altun, "Bugün George Floyd protestoları sırasında TRT World Yapımcısı Lionel Donovan'e düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD makamlarıyla paylaşacağım." dedi. 


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