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  3. İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması
15 Haziran 2020 Pazartesi 07:10 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması

LETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kartal Operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur." dedi.

İletişim Başkanı Altun, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Pençe-Kartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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