Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,78
  • 7,6583
  • 366.452
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İletişim Başkanı Altun'dan normalleşme süreci paylaşımı
05 Haziran 2020 Cuma 21:47 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan normalleşme süreci paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan normalleşme süreci paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun yaptığı paylaşımda maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik vurgusunda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Altun yaptığı paylaşımda maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik vurgusunda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın her daim vurguladığı gibi “yeni normal”i birlikte, sağlık ve huzur içinde inşa edeceğiz. Bir süre sosyal hayatımızı kontrollü şekilde sürdüreceğiz. Buna mecburuz. Maske mesafe ve temizlik, kontrollü sosyal hayatımızın temel esaslarından olmalı. İyi akşamlar."
Son dakika deprem haberi: Malatya'da şiddetli deprem!
Libya'dan sert çıkış! 'O ülkelerden hesap soracağız'
İngiliz devi gözünü kararttı! Rekor bedelle gidiyor...
Skandal atama ifşa oldu
İBB'de intihar iddiası... Belediye şirketinde ne oldu?
DEAŞ operasyonunda Irak'ın Kerkük kentinde 3 terör mensubu yakalandı

DEAŞ operasyonunda Irak'ın Kerkük kentinde 3 terör mensubu yakalandı

Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gö

Bursa'da ''Şehit Erman Özcan'' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bakan Mustafa Varank, Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

Bakan Mustafa Varank, Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

6 Haziran 2020 burç yorumları! Güneş Mars karesi otoriteyi zorlayacak

6 Haziran 2020 burç yorumları! Güneş Mars karesi otoriteyi zorlayacak