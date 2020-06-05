İletişim Başkanı Altun'dan normalleşme süreci paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Altun yaptığı paylaşımda maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik vurgusunda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın her daim vurguladığı gibi “yeni normal”i birlikte, sağlık ve huzur içinde inşa edeceğiz. Bir süre sosyal hayatımızı kontrollü şekilde sürdüreceğiz. Buna mecburuz. Maske mesafe ve temizlik, kontrollü sosyal hayatımızın temel esaslarından olmalı. İyi akşamlar."