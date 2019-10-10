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  3. İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İşgal ve etnik temizlik" iddialarına sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iddialarına Twitter'dan cevap verdi.

Fahrettin Altun mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yolsuzluk, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal suçlarından dolayı hapishanedeki yıllarına bakan ve gözden düşmüş bir politikacının boş sözleri. Suriyeli Kürtler, Türkiye'deki sürgünde bulunan 300 bin kişiyle, Türkiye'nin koruması altındadır. Bölgedeki tüm teröristleri yok edeceğiz ve Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardım edeceğiz."

İşgal iddiaları

İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerini işgal ettiğini iddia etmişti.

Netanyahu, Türkiye ve Türkiye'nin desteklediği örgütlerin, Kürtlere etnik temizlik yapacağına dair sözde uyarı da yapmıştı.

AA

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