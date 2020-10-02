İletişim Başkanı Altun'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Hepimiz katilleri tanıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi katilleri Türkiye'ye gönderin" dedi.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın iki yıl önce bugün Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hain bir pusuya düşürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"ADALETTEN KAÇIRILDILAR"

"Cemal Kaşıkçı, Riyad’daki birinin, aralarında bir adli tıp uzmanı ve dublörün de olduğu bir suikast timini, ellerinde bir kemik testeresiyle, kendisini öldürmek için gönderdiğinden habersizdi. Kaşıkçı’nın katilleri o günden bu yana adaletten kaçırıldı. Onlara yataklık yapıldı. Göstermelik bir mahkemeye çıkarıldılar ve serbest bırakıldılar."

Türk savcıları, polisleri ve iletişim uzmanlarının gece gündüz çalışmaya devam ettiğini belirterek Kaşıkçı’nın katillerini adalete teslim etmek için gayret gösterdiğini belirten Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz adalet ve hakikat davasına hizmet ediyoruz. Hepimiz Cemal Kaşıkçı’nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye’ye gönderin. Uluslararası gözlemcilerin huzurunda, kamuya açık bir mahkemede hesap vermelerini sağlayın. Bu cani olayı gerçek anlamda aydınlatmak için yapılan tek soruşturma olan Türkiye’deki soruşturmaya destek olun."