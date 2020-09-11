İletişim Başkanı Altun'dan çarpıcı Başkan Erdoğan paylaşımı: Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarf ettiği küstah sözlerine yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan'ın, Macron'u eleştirdiği bir videoyu paylaşan Altun, "Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız" notunu düştü.

İletişim Başkanı Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın şu sözlerini videosu ile paylaştı:

Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız:

"Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin' dedim; 'Cezayir'de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz."

Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız:



"Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin’ dedim; 'Cezayir’de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz." pic.twitter.com/V7khLsk3Tk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 11, 2020

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Korsika adasında Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye konusunda ortak bir tavır belirlenmeli. Avrupa'nın enerji ve stratejik konularında ortak bir politikası olmalı. Bu konuları sadece NATO'ya bırakmamalı. Bu konularda Avrupa ülkelerinin güçlü tavrı olmalı. Türkiye (Doğu Akdeniz) bölgesinde artık bir ortak değil." ifadelerini kullanan Macron, NATO müttefiki Türkiye'nin Libya açıklarında Fransız gemisine kabul edilemez uygulamalarda bulunduğunu iddia etti