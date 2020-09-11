  • $7,4698
  • 8,8689
  • 467.174
  • 1102.25
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İletişim Başkanı Altun'dan çarpıcı Başkan Erdoğan paylaşımı: Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız..
11 Eylül 2020 Cuma 12:17 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan çarpıcı Başkan Erdoğan paylaşımı: Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız..

İletişim Başkanı Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hadsiz sözlerinin ardından Başkan Erdoğan'ın Macron'a sert ifadeler ile yüklendiği bir videoyu 'Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız' notu ile paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarf ettiği küstah sözlerine yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan'ın, Macron'u eleştirdiği bir videoyu paylaşan Altun, "Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız" notunu düştü.

İletişim Başkanı Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın şu sözlerini videosu ile paylaştı:

Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız:
"Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin' dedim; 'Cezayir'de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Korsika adasında Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye konusunda ortak bir tavır belirlenmeli. Avrupa'nın enerji ve stratejik konularında ortak bir politikası olmalı. Bu konuları sadece NATO'ya bırakmamalı. Bu konularda Avrupa ülkelerinin güçlü tavrı olmalı. Türkiye (Doğu Akdeniz) bölgesinde artık bir ortak değil." ifadelerini kullanan Macron, NATO müttefiki Türkiye'nin Libya açıklarında Fransız gemisine kabul edilemez uygulamalarda bulunduğunu iddia etti

<p>Yunanistan, Meis Adası’nın ardından Karaada'ya da asker çıkardı. Karaada'daki askeri hareke

Yunan provokasyonu sürüyor: Meis'ten sonra Karaada'ya çıktılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Uzuncaburç Antik Kenti'nde 32 mezar ortaya çıkarıldı

Yumurtanın tazeliğini test etmenin 2 yolu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.