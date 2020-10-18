18 Ekim 2020 Pazar 13:34 | Son Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yayınladığı 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajında, "Tek millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için yürüttüğü haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajında "Ermenistan işgali ve katliamları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.
Altın sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadeler yer verdi:
"Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun! Tek millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için yürüttüğü haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Ermenistan işgali ve katliamları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız"