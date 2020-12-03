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03 Aralık 2020 Perşembe 21:03 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan 3 Aralık paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan 3 Aralık paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Engelli vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engellilerin başarıları ülkemiz için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında imza attığı başarılar ülkemiz için gurur kaynağıdır. #3AralıkDünyaEngellilerGünü'nde engelli kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Engelli vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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