İletişim Başkanı Altun'dan 3 Aralık paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engellilerin başarıları ülkemiz için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında imza attığı başarılar ülkemiz için gurur kaynağıdır. #3AralıkDünyaEngellilerGünü'nde engelli kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Engelli vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."