İletişim Başkanı Altun'dan 3 Aralık paylaşımı
İletişim Başkanı Altun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Engelli vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Engellilerin başarıları ülkemiz için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında imza attığı başarılar ülkemiz için gurur kaynağıdır. #3AralıkDünyaEngellilerGünü'nde engelli kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Engelli vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında imza attığı başarılar ülkemiz için gurur kaynağıdır. #3AralıkDünyaEngellilerGünü'nde engelli kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Engelli vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. pic.twitter.com/pasMpv2tGq— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 3, 2020