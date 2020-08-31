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  3. İletişim Başkanı Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum
31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:51 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum

İletişim Başkanı Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum

İletişim Başkanı Altun, Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki söylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Papa Francis’in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır."

"DİYALOG VE ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Doğu Akdeniz'le ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Papa, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimleri endişeyle takip ediyorum ve o bölge halklarının barışını tehdit eden çatışmaları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum" 

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