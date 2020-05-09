İletişim Başkanı Altun, darbelerden ve salgından medet uman muhalefete tepki gösterdi: Çabalarınız beyhudedir!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin ekonomisine ve ekonomi yönetimine yönelik saldırılarla ilgili bir dizi paylaşımda bulunarak, “Bu saldırıların arkasında, Türkiye’nin koronavirüs sonrası dönemde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engelleme ve Türkiye’yi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etme çabası vardır.” dedi.

Resmî Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Altun, Türkiye’nin salgın sonrasında ekonomi alanında bir kriz yaşayacağı beklentisiyle ellerini ovuşturan vesayet odaklarına şu sözlerle yüklendi:

“Bizleri paçalarımızdan aşağıya doğru çekmeye çalışan gayri milli muhalefetin çabaları beyhudedir!”

“Millet devlet ne zaman el ele verse sonuç hep zafer olmuştur”

İnsanlığın, tarihin zorlu dönemlerinden birinden geçmekte olduğunun altını çizen Altun, “Türkiye olarak bu süreçten en az şekilde etkilenmek için her alanda çok değerli bir mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tecrübeyle sabittir ki, millet devlet ne zaman el ele verse sonuç hep zafer olmuştur.” sözlerini kullandı.

“Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek adımlar attık”



Gerek sağlık sektöründe gerekse de dieğr alanlarda Türkiye’nin iyi bir sınav verdiğini ve vermeye devam ettiğini belirten İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

“Nasıl ki terörle mücadelede önemli başarılar elde etmişsek ve bu başarıları devam ettirebiliyorsak bu krizi de aynı şekilde devlet millet bütünleşmesiyle, dayanışmasıyla aşıyoruz.”

Türkiye’nin koronavirüsle mücadele sürecinde dünyaya örnek adımlar attığını ifade eden Altun, “Salgınla mücadelemiz süresince fiziki mesafenin temini, sağlık sisteminin ayakta kalması, temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili üretim ve tedarik zincirlerinin aksamaması ve de kamu düzeninin korunması konularında dünyaya örnek adımlar attık.” dedi.

“Başarının anahtarı, Cumhurbaşkanımızın liderliğidir”

Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede başarının anahtarının “yeni hükûmet sisteminin avantajlı yönetim biçimi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği” olduğunu vurgulayan Altun, “Onun gayreti, Cumhur ittifakının desteği ve milletin onayıyla getirilen yeni sistem, bu krizde milletimizin övgüsüne yeniden mazhar olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bir yandan koronavirüsle mücadele ederken diğer yandan da salgın sonrasına yönelik hazırlıklarını devletin her kademesinde Başkan Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir titizlikle sürdürdüğünü kaydeden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, salgınla mücadelede elde edilen başarının devamı için büyük bir gayret sarfedilmekte olduğunu söyledi.

“Bizleri paçalarımızdan aşağıya doğru çekmeye çalışan gayri milli muhalefetin çabaları beyhudedir!”

Başkan Erdoğan’ın “Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah 21’inci asrı Türkiye’nin asrı haline getireceğiz.” sözlerinin düstur edinildiği ve bunun için çalışmaların durmaksızın sürdürüldüğü günlerde geçilmekte olduğunu belirten Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye böylesine bir ivme yakalamış, salgınla mücadelede parmakla gösterilen bir başarıyı sağlamışken, maalesef yalan, hurafe ve kinden beslenen gayri milli bir muhalefet bizleri paçalarımızdan aşağıya doğru çekmeye çalışmaktadır. Çabaları beyhudedir!”

“Karşımızda, milletin değerleriyle kavga eden anti-demokratik bir muhalefet var!”

Muhalefetin demokratik siyasetin asli unsuru olduğunu hatırlatan Altun, “Ülke ve kamu çıkarına hareket eden bir muhalefet başımızın tacıdır. Ancak karşımızda, Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapan, terör örgütlerinden medet uman ve milletin değerleriyle kavga eden anti-demokratik bir muhalefet var!” dedi.

“Küresel güç odaklarının hadsiz saldırılarından medet umduğunuza göre Türkiye’den yana değilsiniz!”

Bu “gayri milli muhalefet”in şimdi de Türkiye’nin salgın sonrasında ekonomi alanında bir kriz yaşayacağı beklentisiyle ellerini ovuşturmakta ve bu yönde küresel güç odaklarının Türkiye’nin ekonomi yönetimine yönelik operasyonlarını ve hamlelerini açıkça desteklemekte olduğunu ifade eden Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

“O zaman şu soruyu sormak kaçınılmazdır. Kimden yanasınız? Dünyayı eşitsizlikler inşa ederek sömüren ve vahşi ekonomik düzenin temsilciliğini yapan küresel güç odaklarının hadsiz saldırılarından medet umduğunuza göre, Biz’den, Bu Ülke’den, Millet’ten, Türkiye’den yana değilsiniz!”

“Türkiye’nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar”

İnsanlık tarihinin salgın örneklerine bakıldığında erken başarı sağlayan ülkelerin, salgını control altına aldıktan sonra ekonomik sıçarama gerçekleştirebildiklerinin anlaşıldığını hatırlatan Altun, “Ekonomi yönetimimize saldıranlar, Türkiye’nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar!”

“Berat Albayrak’a yönelik saldırıların arkasında, Türkiye’nin yapacağı sıçramayı engelleme çabası vardır”

Türkiye’nin ekonomisine, ekonomi yönetimine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik saldırılarla ilgili konuşan Altun, “Bu saldırıların arkasında, Türkiye’nin koronavirüs sonrası dönemde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engelleme ve Türkiye’yi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etme çabası vardır.” sözlerini kullandı.

“Kötüye değil, iyiye gideceğiz”

Darbelerden, doğal afetlerden, terörden ve salgın hastalıklardan medet uman, ancak bunların hiçbirinden bekledikleri sonucu elde edemeyen küresel ve onların güdümündeki ulusal vesayet odaklarının son umudunun “Türkiye ekonomisinin kötü gitme ihtimali” bulunduğunu kaydeden İletişim Başkanı Altun, “Kötüye değil, iyiye gideceğiz.” dedi.

Altun, Başkan Erdoğan'ın sözleriyle paylaşımlarına son noktayı koydu:

"Başaramayacaksınız! Milletimizi bölemeyeceksiniz! Bayrağımızı indiremeyeceksiniz! Vatanımızı parçalayamayacaksınız! Devletimizi yıkamayacaksınız! Ezanlarımızı susturamayacaksınız! Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz! Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız!"