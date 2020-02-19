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  3. İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; " Uluslararası alanda aldığı ödüllerle, başarısını dünya çapında da kabul ettiren #CİMER, 2019'da %91'lik cevaplama oranı ve Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşlarımızın destekleriyle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Uluslarararsı alanlarda aldığı ödüllerle dünya çapında kendisini kabul ettiren CİMER'in (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) 2019'da %91'lik cevaplama oranı ve Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşa verdiği desteklerle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olduğunu dile getirdi.

Altun'un sosyal medya hesabında yaptığı açıklama;

"Uluslararası alanda aldığı ödüllerle, başarısını dünya çapında da kabul ettiren #CİMER, 2019'da %91'lik cevaplama oranı ve Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşlarımızın destekleriyle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor."


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