İletişim Başkanı Altun: “2020'nin bize yaşattığı en müstesna duygu, Ayasofya hasretinin son bulmasıdır”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sözcü gazetesinin “2020 yılında hatırlamak istemediğimiz olaylar” diye sıraladığı felaketler arasında Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2020 yılının yaşattığı en müstesna duygunun Ayasofya hasretine son verilmesi olduğunu kaydeden Altun, Ayasofya’nın zincirlerini kıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2020 yılının bizlere yaşattığı en müstesna duygu şüphesiz ki Ayasofyamızın onlarca yıllık hasretinin son bulması oldu. 2021 yılının ilk gününü de Ayasofyamız’da karşıladık. Biricik sevdamızın zincirlerini kırıp hasretimizi dindiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız.”