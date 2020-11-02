  • $8,4171
  • 9,8098
  • 511.004
  • 1137.64
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Kasım 2020 Pazartesi 13:17 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altın'dan "Elif" paylaşımı

İletişim Başkanı Altın'dan "Elif" paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'deki deprem sonrası Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'deki deprem sonrası Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı" dedi.

Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşındığı anın görüntüsünü paylaşan Altun, Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşındığı anın görüntüsünü paylaşan Altun şu ifadelere yer verdi:

"Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. AFAD'ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız"
<p>İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye e

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 244 metreye ulaşıldı

Koronavirüsü 10 dakikadan kısa sürede saptayacak kit geliştirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.