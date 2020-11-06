İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine sert tepki: Kirli bayrağın mazeretini kabul etmem

Kayseri Milli Eğitimi Müdürü Celalettin Ekinci, kentteki özel bir eğitim merkezini ziyaret ettiği sırada okulun dışına asılan Türk bayrağının eskiyip, renginin solduğunu görünce sert tepki gösterdi. Ekinci, "Ben solmuş ve kirli bayrağın mazeretini kabul etmem." ifadesine yer verdi.

DHA'da yer alan haberde İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte Kocasinan ilçesindeki özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

"KİRLİ BAYRAĞIN MAZERETİNİ KABUL ETMEM"

Ekinci, Sahabiye Mahallesi'ndeki Bengisu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederken, okulun dışına asılan Türk bayrağının eskiyip, renginin solduğunu gördü. Bunun üzerine okul yetkilisini yanına çağıran Ekinci şu ifadelere yere verdi:

"Ben solmuş ve kirli bayrağın mazeretini kabul etmem. Bayrak direğinin, bayrağın haline bak. Bu bayrak bizim bayrağımız. Acilen bu bayrağı değiştirin ve bayrak direğini boyatın"

BAYRAĞIN YENİSİ ASILDI

İl Milli Eğitim Müdürü'nün tepkisi üzerine eskiyen bayrak, görevliler tarafından yenisiyle değiştirildi.