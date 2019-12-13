İkinci S-400 anlaşması birkaç aya imzalanabilir

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Ankara’da bir grup gazeteciye açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Rusya arasında, ikinci parti S-400 sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Reuters, anlaşmanın nisan ayından önce, ilk alınan S-400’ler kullanıma hazır hale geldiğinde imzalanabileceğini belirtti.

Öte yandan İsmail Demir, Ankara’nın ABD yapımı Patriotları almakla hâlâ ilgilendiğini ve müzakereler için bir ön koşulu olmadığını da aktardı. Washington’ın Türkiye’nin S-400 alımına karşı çıkması iki NATO müttefiki arasında kriz yaratmıştı.

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına temmuz ayında başlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı 12 Temmuz'da, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını açıklamıştı.

S-400 savunma sisteminin ikinci batarya malzemeleri de Türkiye'ye eylül ayında ulaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin Nisan 2020'de faal hale gelmesinin planladığını bildirmişti.