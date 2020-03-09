Terör örgütü PKK mensubu iki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK/YPG'de çözülme devam ediyor. Suriye'den kaçan PKK/YPG mensubu iki terörist, hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu."