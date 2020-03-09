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  3. Terör örgütü PKK mensubu iki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hudut karakoluna teslim oldu.

Terör örgütü PKK/YPG'de çözülme devam ediyor. Suriye'den kaçan PKK/YPG mensubu iki terörist, hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu."

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