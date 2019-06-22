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  3. İki otomobilİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

İki otomobilİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

İki otomobilİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Deniz Çelik (10) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Çayırgülü köyü mevkiinde meydana geldi. Murat Çelik yönetimindeki 44 BM 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen 62 AK 212 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki otomobildeki 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Deniz Çelik, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çelik'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

(DHA)

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