İki kamyon eşya, 500 bavul, 180 personel: Katar kraliyet ailesi Bodrum'da

İHA'da yer alan haberde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi, Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait “Katara” isimli yat için Milas-Bodrum havalimanına iniş yaptı. İki kamyon eşya, 500 bavul, 180 personel ile gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi için gün boyu hazırlık yapıldı.



EMNİYET GÜÇLERİ ÜST DÜZEY ÖNLEM ALDI

Katar kraliyet ailesi için Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzergahında üst düzey önlem aldı. Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.



2 KAMYON EŞYA YATA GETİRİLDİ

Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşyada yata getirildi. Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu. Yüzen saraya tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.



SİRENLER HİÇ SUSMADI

Yatın diyafonlarından hoş geldin sesleri yükselirken, sirenler de hiç susmadı. Yata giren Al-Thani kardeşinin ilk işi ise bebeğini sevmek oldu. Uzun süre bebeği ile vakit geçiren Katar Emiri’nin kardeşi daha sonra yatın içerisine girerek televizyon izledi.