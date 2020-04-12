İki gün için değer miydi

Bülent ŞANLIKAN – Hilal YILDIRIM



Bilim Kurulu Üyeleri ve uzmanlar AKŞAM’a sokağa çıkma yasağı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yasak gelmese sıcak havayı fırsat bilen milyonlarca kişinin sokağa çıkacağını virüsün hızla yayılma imkânı bulacağını belirten uzmanlar sosyal mesafenin her şartta korunması gerektiğini söyledi.

SÜRECİ UZATMIŞ OLURUZ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Biz sosyal mesafe kuralı diye her saat hatırlatıyoruz. Vatandaşlarımızın şartlar ne olursa olsun bu şekilde kalabalık oluşturmaması gerekirdi. Bu şekilde davranırsak süreci uzatırız. Emeklerimiz boşa gitmez ama dışarıya çıkacağımız günleri ötelemiş oluruz. Zaman bize önceki gecenin bilançosunu gösterecek. Dilerim kötü sonuçlarla karşılaşmayız.

PİKNİĞE GİDECEKLERDİ

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sezai Çelik: Sokağa çıkma yasağı çok gerekliydi. Gece market ekmek fırınlarına giden kişilerin sayının kaç olduğunu şu anda kimse söyleyemez. Ama hafta sonu başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde havanın güzel olması nedeniyle milyonlar sokağa, piknik yerlerine akın edecekti. Bu anlamda enfeksiyonun yayılması çok daha hızlı olacaktı.

SAKIN GEVŞEMEYELİM

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan görüntüler endişe vericiydi. Umarız çok ciddi bir aksaklığa sebep olmamıştır. Kalabalığa girenler kendini izole etmeli. Böyle bir görüntünün bir daha tekrarlanmaması gerekir. Sosyal mesafe kuralını ekmeğe ihtiyaç varken bile aklımızdan çıkarmayalım.

EVDE OLANLAR GÜVENDE

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü: Market ve fırınların önündeki kalabalık görüntüler umarız iyi gidişata zarar vermez. Çünkü Türkiye süreci başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden daha iyi götürür durumda. Evde kalanlar kesinlikle güvende.

ATEŞ KARA: 14 GÜN İZOLE OLALIM



Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından vatandaşların marketlere akın etmesini değerlendiren Prof. Dr. Ateş Kara sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Keşke dışarı çıkmasaydık, ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarı çıktı, bu virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım” dedi.



ALMAN MEDYASINDAN DEZENFORMASYON



Alman medyası sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların marketlere akın etmesiyle ilgili çarpıtma haberlere yer verdi. Bild gazetesi görüntüleri “kaos” olarak yansıtırken, Nordkurier isimli gazete de, “Corona virüsü, Türkiye, şiddet” hash’tagleri kullanarak, gelişmeleri duyurdu.

