İki FETÖ'cü iş adamına hapis
İstanbul'da FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklu yargılanan GEN-PA Telekomünikasyon ve İlet. Hiz. San. Tic. A.Ş'nin İcra Kurulu Başkanı Muhammed Fatih Erdem 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara'da FETÖ üyeliğinden yargılanan Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortaklarından Mehmet Hanifi Bak da 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı, diğer sanık Ahmet Şahin ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İHRAÇLARA 7 İLDE OPERASYON
Mardin’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında,KHK ile görevinden ihraç edilen 12 eski polis 7 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.