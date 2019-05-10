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İki FETÖ'cü iş adamına hapis

İki FETÖ'cü iş adamına hapis

İstanbul'da FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklu yargılanan GEN-PA Telekomünikasyon ve İlet. Hiz. San. Tic. A.Ş'nin İcra Kurulu Başkanı Muhammed Fatih Erdem 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da FETÖ üyeliğinden yargılanan Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortaklarından Mehmet Hanifi Bak da 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı, diğer sanık Ahmet Şahin ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHRAÇLARA 7 İLDE OPERASYON

Mardin’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında,KHK ile görevinden ihraç edilen 12 eski polis 7 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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