İki FETÖ'cü iş adamına hapis

Ankara'da FETÖ üyeliğinden yargılanan Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortaklarından Mehmet Hanifi Bak da 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı, diğer sanık Ahmet Şahin ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHRAÇLARA 7 İLDE OPERASYON

Mardin’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında,KHK ile görevinden ihraç edilen 12 eski polis 7 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.