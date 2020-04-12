İki ayaklı virüs

SONER KAN



Adana’da yüksek ateş ve öksürük şikayeti bulunan Hamit S., Adana Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan adam, karantinaya alındı. Ancak Hamit S., tek başına kaldığı odada sıkılınca camı kırıp kaçtı. Durumu fark eden hastane yönetimi, durumu polise bildirdi. Kaçan şahıs, 1 kilometre boyunca polis ekiplerini peşinden koşturdu.

KELEPÇENEREK GÖTÜRÜLDÜ



Mithatpaşa Bulvarı’nda önü kesilen Hamit S., hastaneden kaçarken yanına aldığı cam parçasını bu kez boynuna dayayıp, kendini öldürmekle tehdit etti. 10 dakika bu şekilde direnen şahıs, kaçamayacağını anlayınca polise teslim oldu. Kelepçe takılarak sakinleştiren adam, tedaviyi kabul etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.