II. Charles 1651'de henüz prensken bir şirkete hangi sebeple yaptığı 453,15 pauntluk borcu ödemiştir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 8 Haziran Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

II. Charles 1651'de henüz prensken bir şirkete hangi sebeple yaptığı 453,15 pauntluk borcu ödemiştir?



A: Balo kostümü alımı



B: Av köpeği eğitimi

C: Askeri üniforma alımı

D: Yağlı boya portre çizimi

Doğru cevap: C Askeri üniforma alımı