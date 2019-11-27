İHH'dan Suriyeli öğrencilere motivasyon etkinliği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib ili kırsalında kurulan Rahmet Köyü Okulu öğrencileri için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

İlk ve ortaokul seviyesinde 650 çocuğun eğitim gördüğü Rahmet Köyü Okulu’nun bahçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler çeşitli oyun ve gösterilerle eğlendi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Rahmet Köyü Okulu’nda düzenlenen etkinlikle savaşın mağdur ettiği çocukların mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.

Tosun, ‘‘Çoğunluğu yetimlerden oluşan öğrencilerin yaşadığı 100 konutun bulunduğu Rahmet Köyü’nün içerisinde yaklaşık 2 yıl önce okul binamızı da inşa ettik. Bu okulumuzdan eğitimli bireylerin yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğitim-öğretim döneminin başladığı süreçten bu yana yoğun bir tempoda çalışan öğrencilerin mutlu bir gün geçirmeleri için moral etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe 650 öğrencimiz katıldı.’’ ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda derslerinde başarı kaydeden 186 öğrenciye onur belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde eğitim alanında faaliyetler yürütüyor.