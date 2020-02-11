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İhale ile plaja güvenlik geldi

İhale ile plaja güvenlik geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iptal ettiği ve yargının yürütmeyi durdurduğu Konyaaltı sahilindeki işletmeler, hukuki belirsizlikten ve belediyenin ‘işgal’ ve ‘ruhsat’ baskısından şikayetçi. 

İşletmeciler, Sahil Antalya projesi ile plajlara güvenlik ve düzen geldiğini belirtiyorlar.

Plaj işletmecisi Gonca Tamer, yaşanan hukuk süreçleri içerisinde  esnafın zor durumda kaldığını belirterek, “Sezona 1 ay kaldı ve işletmelerimizi hazır hale getirmek zorundayız. Her işletmede yaklaşık 30 kişi çalışıyor. Belediye, bizimle yaptığı ilk toplantıda alt kiracıların yanında olduklarını söylemişti fakat iki gün sonra bize ‘işgalsiniz’ diye tebligatlar gönderildi” dedi.

Kamuoyunda bilgi kirliliği olduğunu belirten Tamer, “Sanılıyor ki bu ihalenin iptaliyle halk buraya bedava girebilecek. Burası zaten halk plajı ve işletmelerin arasında halkın denize girebileceği büyük plajlar var. İsteyen burada havlusunu, şemsiyesini serip hiçbir ücret ödemeden istediği gibi deniz ve Sahil Antalya’dan faydalanabiliyor. Ancak Sahil Antalya Projesi’nden önce burada hırsızlık, kapkaç gibi olaylar yaşanıyordu. Projeden sonra son 2 yıldır hiçbir olay yaşanmadı. Güvenlik, cankurtaranlar çalışıyor, gece gündüz ailelerin çocuklarıyla gezebildiği bir yer oldu” diye konuştu. 


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