İHA filosu gördü, SİHA'lar imha etti

BÜLENT ŞANLIKAN



Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı, İdlib’de rejime karşı meşru müdafaada bulunurken, ilk kez ‘filo’ olarak ve koordinasyon içinde görev yaptı. Harekât bölgesine farklı noktalardan uçurulan İHA’lar filo halinde eşzamanlı uçuş yaparak tüm harekat alanını tarayıp görüntüleri aynı anda çoklu harekat merkezlerine ulaştırdı. Elde edilen görüntüler, harekat merkezlerinde değerlendirilerek hedefler belirlendi ve SİHA’lar tarafından imha edildi.

SURİYE SİNYALLERİ KARIŞTI

Yeni uygulamada, hava araçlarının güvenliği için elektronik harp sistemleri de kullanıldı. İHA ve SİHA’ların radar görüntü izi düşük olmasına rağmen, yine yerli ve milli imkanlarla üretilen KORAL sinyal karıştırma sistemi, tam güvenlik sağladı. Sistem, rejime ait hava savunma sistemlerinin radarlarını karıştırarak hava araçlarının görüntülenmesini engelledi.