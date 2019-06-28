İfade özgürlüğünde ciddi rahatlama olacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, haftaya Meclis’e sunulması beklenen ve 15 Temmuz’dan önce Genel Kurul’da yasalaştırılması planlanan yargı paketi düzenlemesinin detaylarını anlattı. Yargı paketinde, insan hak ve özgürlükleri noktasında iyileştirmelerin yer aldığını kaydeden Özkan, şunları kaydetti:

GÜVENCE ARTIYOR

“5 yılın altında kalan cezalar içeren ve ifade özgürlüğünü yakından ilgilendiren yargı kararları, Yargıtay’ın temyiz incelemesine açılıyor. Bu düzenlemelerle başta gazeteciler olmak üzere bilim insanları, düşünce insanları ve onların yazıp çizdiği meseleler sorun olmaktan çıkacak. İlk derece mahkemesi kararını verdikten sonra İstinaf ve Yargıtay yolunda değerlendirmek, oralarda yargı yolunu açmak suretiyle inşallah ifade özgürlüğü noktasında ciddi bir rahatlama sağlayacağız."