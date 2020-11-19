19 Kasım 2020 Perşembe 07:15 | Son Güncelleme:
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
DHA
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle
07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)