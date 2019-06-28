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  3. İDO 1 Eylül tarihine kadar Tekirdağ'dan, Marmara ve Avşa Adası'na sefer düzenleyecek

İDO 1 Eylül tarihine kadar Tekirdağ'dan, Marmara ve Avşa Adası'na sefer düzenleyecek

İDO 1 Eylül tarihine kadar Tekirdağ'dan, Marmara ve Avşa Adası'na sefer düzenleyecek

Tekirdağ'dan 6 Temmuz'da Marmara Adası ve Avşa Adası'na başlayacak deniz otobüsü hattı seferleri, 1 Eylül'e kadar sürecek.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz'dan itibaren hizmete girecek. İDO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni deniz otobüsü hattı ile Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına seyahat edilebilecek.

Deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz Cumartesi günü çalışmaya başlayacak. Seferler 1 Eylül'e kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Tekirdağ'dan araba vapuruyla 2,5-3 saatte gidilen Avşa Adası, deniz otobüsüyle 1,5 saate düşecek. Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü sefer saatleri www.ido.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

(AA)

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