İdlib'e Bahar Kalkanı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’de başlayan harekâtın adının ‘Bahar Kalkanı’ olduğunu açıkladı. Devam eden harekâtta vurulan hedeflerle ilgili bilgi veren Akar, “Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir” açıklamasını yaptı.

SINIRIN SIFIR NOKTASI



Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay’da, sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi. Burada sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib’deki faaliyetleri, rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare eden Bakan Akar, “Milletimize ve hudutlarımıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla, sürdürmekteyiz” diye konuştu.

KALICI ATEŞKES OLMALI



Askeri harekâtın ötesinde faaliyetlerin insani boyutunun da büyük önem ifade ettiğine değinen Bakan Akar, şöyle konuştu: “Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib’deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kalıcı ateşkes ve istikrarın sağlanması asıl amacımızdır. Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır.”

RUSYA GEREĞİNİ YAP



Akar şunları söyledi: “Rusya ile görüşmelerimiz sürdürülmektedir. Gelinen aşamada Rusya’dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi ve bu kapsamda rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkilerini kullanmalarıdır. Rusya’yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Bizim oradaki tek niyetimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesi, durdurulmasıdır. Açıkça ifade etmek gerekirse, garantör ülke olarak ‘Rejimin yapacağı saldırılardan sorumlu değiliz’ gibi bir açıklamayı kabul edilebilir bulmuyoruz.”

AMACIMIZ GÖÇÜ ENGELLEMEK



Akar, “Tüm çabamız öncelikle; ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durdurulması ve bu suretle bölgeye barış, huzur ve istikrarın bir an önce getirilmesidir. Bunda, bunu gerçekleştirmekte kararlıyız. Tüm bunların yanı sıra Terörizmle Mücadele Harekâtı, hudut güvenliği ve diğer yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerimiz de başarıyla devam etmektedir. Burada bir kez daha vurgulamak isterim ki bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız” dedi.

SİHA’LAR GÖZ AÇTIRMIYOR



İdlib’deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, TSK’ya ait SİHA’larla Serakib, Şeyh Ahmet, Ez-Zerbe ve Talhiyah bölgelerinde rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.

MEHMETÇİĞE F-16 MESAJI



Rejime ait hedefleri imha eden F-16 pilotumuz , karada operasyonu sürdüren Mehmetçiğe Serakib-Neyrab semalarında çizdiği kalple teşekkür etti.