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  3. İdlib'deki saldırılarda, son bir haftada 53 sivil yaşamını yitirdi

İdlib'deki saldırılarda, son bir haftada 53 sivil yaşamını yitirdi

İdlib'deki saldırılarda, son bir haftada 53 sivil yaşamını yitirdi

Suriye'de rejim ve destek veren Rusya'nın havadan ve karadan yaptığı saldırılarda İdlib ve kırsalında 53 sivil yaşamını yitirdi, 126 kişi de yaralandı.

Esad rejimi ve destekçileri tarafından İdlib ve kırsalına yönelik saldırılar devam ediyor. Bugün 16 sivilin yaşamını yitirdiği kent genelinde, son bir haftada düzenlenen saldırılarda ölen sivillerin sayısının ise 53 olduğu belirtildi. Hava saldırılarında ölen siviller arasında kadın ve çocukların da olduğu ifade edildi. Saldırılarda ayrıca 126 sivilin de yaralandığı kaydedildi. Saldırıların 12 bölgeye düzenlendiği ifade edildi.


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