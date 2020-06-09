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  3. İdlib'deki saldırıda yaralandı, 43 gün sonra şehit düştü! 'Ağlamayacağım, dik duracağım'
09 Haziran 2020 Salı 04:01 | Son Güncelleme:

İdlib'deki saldırıda yaralandı, 43 gün sonra şehit düştü! 'Ağlamayacağım, dik duracağım'

İdlib'deki saldırıda yaralandı, 43 gün sonra şehit düştü! 'Ağlamayacağım, dik duracağım'

Suriye'nin İdlib kentinde, tanka yapılan roketatarlı saldırıda yaralanıp 43 gün hastanede tedavi gördükten sonra şehit olan Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Anne Tesmiye Anayurt “Ağlamayacağım, dik duracağım oğlum” derken ağabeyi Sezgin Anayurt ise ellerini havaya kaldırarak “Kimse ağlamayacak” diye bağırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Anayurt ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

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