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İdlib'deki hain saldırı sonrası sınırda askeri helikopter hareketliliği

İdlib'deki hain saldırı sonrası sınırda askeri helikopter hareketliliği

Son dakika haberi: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı saldırının ardından Hatay'da Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.

Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor. Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı ve konvoy geçişinin olduğu gözleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti. Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

(İHA)

Farklı bölgelerdeki birliklerden daha önce kente gönderilen ve sınır hattında bekletilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kent merkezinden geçerek Hatay istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Jandarma eşliğinde hareket eden ve sinyal kesici, askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçların yer aldığı konvoy, Ceylanpınar ilçesinden Akçakale'ye gelerek Şanlıurfa istikametine gitti. Akçakale çevre yolundan geçen 100 araçlık askeri konvoyda, Barış Pınarı Harekatı'nda aktif görev yapan araçların olduğu öğrenildi.


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