Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7731
  • 6,5758
  • 261.511
  • 95.573
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İdlib'deki gözlem noktasına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu

İdlib'deki gözlem noktasına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu

İdlib'deki gözlem noktasına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: 'Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir' Saldırıda bir askerimizi şehit olduğu duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklama şu şekilde;

İdlib’de Bulunan Gözlem Noktamıza Rejim Unsurlarınca Yapılan Saldırı

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. 

Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. 

Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift evliliklerinin yıl dönümünü böyle kutladı
Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı son fotoğraflar Instagram'ı salladı!
Ünlü çift İtalya'da aşk tazeliyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
<p>Türk Hava Yolları (THY) yapılan açıklamada, şehit Eren Bülbül´ün anısına dün filosuna dahil olan

THY´den Alkışlanacak Hareket... Rüya Uçağın İsmi Belli Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran soru! Herkes şaştı kaldı!

WhatsApp'tan 'Facebook' güncellemesi