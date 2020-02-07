Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9897
  • 6,565
  • 301.386
  • 121928
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve mühimmat gönderildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen komando ve mühimmatı taşıyan askeri araçlar, Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 150 araç, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı bölgeye ulaştırılacağı öğrenildi. 

Sınır okullarında eğitim gören öğrenciler de askeri araçların geçişi sırasında Türk bayrağı açıp "En büyük asker bizim asker" dedi.

Askerler de öğrencilere çikolata dağıtıp harçlık verdi, bazı vatandaşlar askerlere çay ve ayran ikramında bulundu.

AA


Demet'te görüntü var, ses yok!
'Bilmediğiniz çok şey var'
Mucize Doktor dizisine sürpriz oyuncu
Mahcup tavırlar aşkı ele verdi!
Yemin'in Reyhan'ı sosyal medyanın gündeminde!

Cedi Osman´ın Efsane Pası Basketbolseverlerden Takdir Gördü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hünerli ellerin ürünleri e-ticaretle kazanca dönüşüyor

İstanbul'a en çok hangi ilden göç ediliyor?