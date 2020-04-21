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  3. İdlib'de 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

İdlib'de 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

İdlib'de 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İdlib'deki M-4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.


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